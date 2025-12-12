Росія атакує "Шахедами", в Одесі чули вибухи: де є загроза БпЛА

Увечері 12 грудня ворог вкотре запустив по Україні ударні дрони. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Загарбники не припиняють повітряний терор українських міст. Так, вдень 12 грудня окупанти поцілили дронами у спортивну школу Шостки, де тривало тренування дітей, передає 24 Канал.

Де є загроза російських безпілотників?

Росіяни запустили безпілотники з різних напрямків. Зокрема, з акваторії Чорного моря. Після 21:00 в Одесі чули вибухи.

Де оголосили тривогу: дивіться на карті