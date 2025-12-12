Укр Рус
24 Канал Новини України Росія атакує "Шахедами", в Одесі чули вибухи: де є загроза БпЛА
12 грудня, 21:29
5

Росія атакує "Шахедами", в Одесі чули вибухи: де є загроза БпЛА

Анастасія Колеснікова

Увечері 12 грудня ворог вкотре запустив по Україні ударні дрони. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Загарбники не припиняють повітряний терор українських міст. Так, вдень 12 грудня окупанти поцілили дронами у спортивну школу Шостки, де тривало тренування дітей, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін "окупував" у листопаді, а Зеленський відвідав у грудні: яка ситуація у Куп'янську зараз 

Де є загроза російських безпілотників?

Росіяни запустили безпілотники з різних напрямків. Зокрема, з акваторії Чорного моря. Після 21:00 в Одесі чули вибухи.

Де оголосили тривогу: дивіться на карті

 

21:00, 12 грудня

Павлоград – БпЛА у напрямку міста!

20:57, 12 грудня

  • Група БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.
  • БпЛА з Чернігівщини на Сумщину (Конотопський район).
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину (Миргородський район).
20:37, 12 грудня

БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

20:08, 12 грудня

Ворожий БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

19:36, 12 грудня

БпЛА з акваторії Чорного моря на Чорноморськ/Овідіополь.

18:55, 12 грудня

Чернігів – БпЛА у напрямку міста!

18:38, 12 грудня

БпЛА з акваторії Чорного моря на Чорноморськ.

17:36, 12 грудня

Ворожі БпЛА над Черніговом. Перебувайте в укриттях!

17:04, 12 грудня

БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку населеного пункту Південне.

17:03, 12 грудня

БпЛА у бік Чернігова з півночі.