24 декабря, 19:40
В нескольких регионах – воздушная тревога из-за "Шахеды": где летят вражеские дроны

Дарья Смородская

Россияне даже в Сочельник не жалеют Украину и продолжают террор. Враг запустил по Украине "Шахеды", дроны других типов и даже ракеты, украинцев призывают быть осмотрительными.

О том, где сейчас движутся вражеские цели и где существует опасность, 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Дроны атакуют Украину: что известно?

Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта

 
19:54, 24 декабря

Чернигов - находитесь в укрытиях.

19:38, 24 декабря

Харьков – над городом вражеские БпЛА.

19:26, 24 декабря

Скоростная цель на Харьков.

18:41, 24 декабря

Сумская область: БпЛА в направлении Лебедина с севера.

Продолжает движение на Полтавщину (вектор – Гадяч)

18:15, 24 декабря

Черниговщина: БпЛА на Чернигов с запада и на Городню/Репки с востока.

18:08, 24 декабря

Сумская область: БпЛА в направлении Сум с юга.

 