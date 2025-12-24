В нескольких регионах – воздушная тревога из-за "Шахеды": где летят вражеские дроны
Россияне даже в Сочельник не жалеют Украину и продолжают террор. Враг запустил по Украине "Шахеды", дроны других типов и даже ракеты, украинцев призывают быть осмотрительными.
О том, где сейчас движутся вражеские цели и где существует опасность, 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Дроны атакуют Украину: что известно?
Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта
Чернигов - находитесь в укрытиях.
Харьков – над городом вражеские БпЛА.
Скоростная цель на Харьков.
Сумская область: БпЛА в направлении Лебедина с севера.
Продолжает движение на Полтавщину (вектор – Гадяч)
Черниговщина: БпЛА на Чернигов с запада и на Городню/Репки с востока.
Сумская область: БпЛА в направлении Сум с юга.