В кількох регіонах – повітряна тривога через "Шахеди": де летять ворожі дрони

Росіяни навіть у Святвечір не шкодують Україну й продовжують терор. Ворог запустив по Україні "Шахеди", дрони інших типів і навіть ракети, українців закликають бути обачними.

Про те, де зараз рухаються ворожі цілі та де існує небезпека, 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дрони атакують Україну: що відомо?

Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта