Укр Рус
24 Канал Новини України В кількох регіонах – повітряна тривога через "Шахеди": де летять ворожі дрони
24 грудня, 19:40
3

В кількох регіонах – повітряна тривога через "Шахеди": де летять ворожі дрони

Дар'я Смородська

Росіяни навіть у Святвечір не шкодують Україну й продовжують терор. Ворог запустив по Україні "Шахеди", дрони інших типів і навіть ракети, українців закликають бути обачними.

Про те, де зараз рухаються ворожі цілі та де існує небезпека, 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також У ГУР попередили про нарощування росіянами дронового потенціалу: що це означає для України 

Дрони атакують Україну: що відомо?

Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта

 

20:41, 24 грудня

Швидкісна ціль на Харківщину з півночі.

19:54, 24 грудня

Чернігів - перебувайте в укриттях.

19:38, 24 грудня

Харків – над містом ворожі БпЛА.

19:26, 24 грудня

Швидкісна ціль на Харків.

18:41, 24 грудня

Сумщина: БпЛА в напрямку Лебедина з півночі.

Продовжує рух на Полтавщину (вектор – Гадяч)

18:15, 24 грудня

Чернігівщина: БпЛА на Чернігів із заходу та на Городню/Ріпки зі сходу.

18:08, 24 грудня

Сумщина: БпЛА в напрямку Сум з півдня.

 