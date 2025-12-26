Оккупанты терроризируют Украину дронами, над Киевом фиксируют БпЛА: где есть опасность удара
Вечером 26 декабря россияне в очередной раз запустили БпЛА на украинские города. Дроны движутся с разных направлений, из-за чего по областях распространяется воздушная тревога.
Информацию об угрозе вражеских беспилотников и опасности для регионов Украины собрал 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда летят российские БпЛА?
Пуски КАБ на Донетчину. БпЛА на юге Сумщины, на Полтавщину. БпЛА на юге от Сум, курс на Тростянец. Над Киевом БпЛА. БпЛА курсом на Киев. Пуски КАБ на Харьковщину с востока. БпЛА с Черниговщины на север Киевщины. БпЛА на Черниговщине в районе Славутича. БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину (Синельниковский район).
