Окупанти тероризують Україну дронами, над Києвом фіксують БпЛА: де є небезпека удару

Ввечері 26 грудня росіяни вчергове запустили БпЛА на українські міста. Дрони рухаються з різних напрямків, через що областями шириться повітряна тривога.

Інформацію про загрозу ворожих безпілотників та небезпеку для регіонів України зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять російські БпЛА?

