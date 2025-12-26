Укр Рус
26 грудня, 22:22
Окупанти тероризують Україну дронами, над Києвом фіксують БпЛА: де є небезпека удару

Тетяна Бабич

Ввечері 26 грудня росіяни вчергове запустили БпЛА на українські міста. Дрони рухаються з різних напрямків, через що областями шириться повітряна тривога.

Інформацію про загрозу ворожих безпілотників та небезпеку для регіонів України зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять російські БпЛА?

23:02, 26 грудня

БпЛА на Полтаву з півночі. 

БпЛА на Запоріжжі в центрі та сході, курс на захід.

22:48, 26 грудня

Пуски КАБ на Донеччину. 

БпЛА на півдні Сумщини, на Полтавщину.

22:30, 26 грудня

БпЛА на півдні від Сум, курс на Тростянець.

22:18, 26 грудня

Над Києвом БпЛА.

22:06, 26 грудня

БпЛА курсом на Київ.

22:02, 26 грудня

Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

21:59, 26 грудня

БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини.

21:22, 26 грудня

БпЛА на Чернігівщині в районі Славутича.

21:20, 26 грудня

БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину (Синельниківський район).

 