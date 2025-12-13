В Одессе российский дрон "прыгал" по воде

В Одессе очевидцы сняли видео, как российский дрон "прыгал" по воде. Он, вероятно, был подбит ПВО или по другой причине потерял управление, упав в воду.

Вражеский дрон упал в море. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети. Как российский дрон "прыгал" по воде в Одессе? Российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе. Один из них интересным образом упал в море. Вражеский беспилотник был подбит ПВО или по другим причинам потерял управление и начал медленно снижать высоту, падая в море. Из-за плоской конструкции дрон перед окончательным погружением сделал один "прыжок" на воде. В Одессе вражеский дрон разрушил дом мужчины, который в прошлом году потерял семью 13 декабря во время атаки на Одессу загорелся дом Сергея Гайдаржи, в котором он жил после потери дома в марте 2024 года.

В марте 2024 года в многоэтажку в Одессе попал вражеский беспилотник. В результате атаки погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. Среди них были жена Сергея Анна и их четырехмесячный сын Тимофей.