В Одесі російський дрон "стрибав" по воді

В Одесі очевидці зняли відео, як російський дрон "стрибав по воді. Він, ймовірно, був підбитий ППО або з іншої причини втратив керування, впавши у воду.

Ворожий дрон впав у море. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Як російський дрон "стрибав" по воді у Одесі?

Російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе. Один з них цікавим чином впав у море.

Ворожий безпілотник був підбитий ППО або з інших причин втратив керування і почав повільно знижувати висоту, падаючи у море. Через пласку конструкцію дрон перед остаточним зануренням зробив один "стрибок" на воді.

Дрон в Одесі "стрибає" по воді: дивіться відео

