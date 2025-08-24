Укр Рус
24 августа, 22:01
В одном из районов Запорожья обнаружили боевую часть вражеского дрона

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Коммунарском районе Запорожья обнаружили боевую часть вражеского дрона, которую уничтожила полиция.
  • Инцидент произошел 24 августа, никто не пострадал.

На территории Коммунарского района Запорожья обнаружили боевую часть дрона. Полиция уничтожила остатки БпЛА.

Обломок больше не несет угрозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в телеграмме.

Что известно о найденной боевой части дрона в Запорожье?

24 августа в Коммунарском районе Запорожья нашли боевую часть вражеского дрона.

В период с 21:15 до 21:30 она была уничтожена. Никто не пострадал. Специалисты полиции и взрывотехники отработали оперативно и слаженно.

