В одном из районов Запорожья обнаружили боевую часть вражеского дрона
- В Коммунарском районе Запорожья обнаружили боевую часть вражеского дрона, которую уничтожила полиция.
- Инцидент произошел 24 августа, никто не пострадал.
На территории Коммунарского района Запорожья обнаружили боевую часть дрона. Полиция уничтожила остатки БпЛА.
Обломок больше не несет угрозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в телеграмме.
Что известно о найденной боевой части дрона в Запорожье?
24 августа в Коммунарском районе Запорожья нашли боевую часть вражеского дрона.
В период с 21:15 до 21:30 она была уничтожена. Никто не пострадал. Специалисты полиции и взрывотехники отработали оперативно и слаженно.
Атаки дронов-камикадзе и ракет: последние новости
24 августа ночью по Павлограду, что на Днепропетровщине, было нанесен удар баллистикой. Предварительно, враг ударил ракетой "Искандер-М".
В ночь на 24 августа Россия атаковала Сумскую область "Шахедами". Взрывы слышали в Сумах и области.
Российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Обстрелы нанесли ущерб частным и многоэтажным домам в нескольких громадах, включая Дубовиковскую, Межевскую, Маломихайловскую и Никопольскую.
Российские оккупанты также нанесли удар беспилотниками по Самаровскому району. Взрывы там раздавались поздно вечером 23 августа. Другие группы дронов продолжили движение на Днепр.