На территории Коммунарского района Запорожья обнаружили боевую часть дрона. Полиция уничтожила остатки БпЛА.

Обломок больше не несет угрозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в телеграмме.

Что известно о найденной боевой части дрона в Запорожье?

24 августа в Коммунарском районе Запорожья нашли боевую часть вражеского дрона.

В период с 21:15 до 21:30 она была уничтожена. Никто не пострадал. Специалисты полиции и взрывотехники отработали оперативно и слаженно.

