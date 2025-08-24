Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Что известно об обстреле Днепропетровской области?

Российская армия атаковала с БПЛА Дубовиковскую общину Синельниковского района. Удар оккупанты нанесли под утро 24 августа, в результате этого погиб человек. На территории зафиксированы повреждения сельскохозяйственного предприятия. В населенных пунктах также горели многоквартирный и частный дома и летняя кухня.

Кроме этого, дронами оккупанты обстреляли Межевскую общину. На местах прилетов вспыхнули частный дом и хозяйственная постройка.

Последствия атаки по Синельниковскому району / Фото из телеграма Сергея Лысака

Удары КАБами российский агрессор нанес по Маломихайловской громаде. Из-за вражеской атаки разбиты частные дома.

Снова под ударом россиян оказалась Никопольщина. По самому Никополю и Марганецкой и Червоногригорьевской громадах оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Разрушениям подверглась многоэтажка.

Обстрелы Днепропетровской области: последние новости