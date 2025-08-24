Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Дивіться також Взяли у полон 16 окупантів: бійці РДК зірвали наступ росіян у напрямку Дніпропетровщини

Що відомо про обстріл Дніпропетровської області?

Російська армія атакувала з БпЛА Дубовиківську громаду Синельниківського району. Удару окупанти завдали під ранок 24 серпня, внаслідок цього загинула людина. На території зафіксовані пошкодження сільськогосподарського підприємства. У населених пунктах також горіли багатоквартирний та приватний будинки та літня кухня.

Окрім цього, дронами окупанти обстріляли Межівську громаду. На місцях прильотів спалахнули приватна оселя та господарська споруда.

Наслідки атаки по Синельниківському району / Фото з телеграму Сергія Лисака

Ударів КАБами російський агресор завдав по Маломихайлівській громаді. Через ворожу атаку потрощено приватні будинки.

Знову під ударом росіян опинилася Нікопольщина. По самому Нікополю та Марганецькій і Червоногригорівській громадах окупанти били FPV-дронами та артилерією. Руйнувань зазнала багатоповерхівка.

Обстріли Дніпропетровщини: останні новини