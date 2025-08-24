Обломок больше не несет угрозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в телеграмме.
Что известно о найденной боевой части дрона в Запорожье?
24 августа в Коммунарском районе Запорожья нашли боевую часть вражеского дрона.
В период с 21:15 до 21:30 она была уничтожена. Никто не пострадал. Специалисты полиции и взрывотехники отработали оперативно и слаженно.
Атаки дронов-камикадзе и ракет: последние новости
24 августа ночью по Павлограду, что на Днепропетровщине, было нанесен удар баллистикой. Предварительно, враг ударил ракетой "Искандер-М".
В ночь на 24 августа Россия атаковала Сумскую область "Шахедами". Взрывы слышали в Сумах и области.
Российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Обстрелы нанесли ущерб частным и многоэтажным домам в нескольких громадах, включая Дубовиковскую, Межевскую, Маломихайловскую и Никопольскую.
Российские оккупанты также нанесли удар беспилотниками по Самаровскому району. Взрывы там раздавались поздно вечером 23 августа. Другие группы дронов продолжили движение на Днепр.