Уламок більше не несе загрози. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у телеграмі.
Що відомо про знайдену бойову частину дрона у Запоріжжі?
24 серпня у Комунарському районі Запоріжжя знайшли бойову частину ворожого дрона.
У період з 21:15 до 21:30 її було знищено. Ніхто не постраждав. Фахівці поліції та вибухотехніки відпрацювали оперативно і злагоджено.
Атаки дронів-камікадзе та ракет: останні новини
24 серпня вночі по Павлограду, що на Дніпропетровщині, було завдано удару балістикою. Попередньо, ворог ударив ракетою "Іскандер-М".
У ніч проти 24 серпня Росія атакувала Сумщину "Шахедами". Вибухи чули в Сумах і області.
Російська армія обстріляла Дніпропетровську область. Обстріли завдали шкоди приватним і багатоповерховим будинкам у кількох громадах, включаючи Дубовиківську, Межівську, Маломихайлівську та Нікопольщину.
Російські окупанти також завдали удару безпілотниками по Самарівському району. Вибухи там лунали пізно ввечері 23 серпня. Інші групи дронів продовжили рух на Дніпро.