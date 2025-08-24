Уламок більше не несе загрози. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у телеграмі.

Дивіться також Росіяни атакували Запоріжжя: є пошкодження на об'єктах промислової інфраструктури

Що відомо про знайдену бойову частину дрона у Запоріжжі?

24 серпня у Комунарському районі Запоріжжя знайшли бойову частину ворожого дрона.

У період з 21:15 до 21:30 її було знищено. Ніхто не постраждав. Фахівці поліції та вибухотехніки відпрацювали оперативно і злагоджено.

