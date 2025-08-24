Про вибухи на Сущині повідомили приблизно о 2:17. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві та моніторингові ресурси.

Що відомо про черговий обстріл Сумщини?

Після 1:30 ночі моніторингові ресурси повідомили про пуски дронів з аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", що у Краснодарському краї Росії. А вже о 1:54 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині. Також безпілотники фіксували на Чернігівщині.

Згодом монітори уточнили, що на півночі Сумщини фіксують від 7 до 15 безпілотників. І за мить з'явилася інформація про вибухи у Сумському районі.

Наразі жодної інформації про наслідки немає. Попередньо, працювала ППО.

Де ще цієї ночі лунали вибухи?

"Шахеди" атакували також Дніпропетровщину. Вибухи було чути в Самарському районі. Відомо, що ворожі дрони спершу летіли на Павлоград, а потім змінили курс на Дніпро.

Крім того, гучно було і в Павлограді. По місту росіяни випустили балістику з Таганрогу.

Наразі інформації про наслідки ані щодо Самару, ані щодо Павлограда немає.

