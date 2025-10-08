Ночью враг атаковал Одесский район: повреждено админздание
- Российские войска атаковали Одесский район беспилотниками, повреждено админздание, объект гражданской инфраструктуры и хозяйственное помещение.
- Возгорание, которое возникло в результате атаки, было оперативно ликвидировано; пострадавших нет.
Российские войска атаковали Одесский район беспилотниками. В результате этого пострадало админздание.
Также поврежден объект гражданской инфраструктуры и хозяйственное помещение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, председателя Одесской ОГА.
Что известно о последствиях обстрела Одесской области?
Какие еще есть последствия ночной атаки дронами?
В Нежине из-за российской атаки на энергетический объект 4,5 тысячи человек остались без света.
Россия также ударила по ТЭС ДТЭК. Ранения получили двое энергетиков, им оперативно оказали помощь.
Всего ночью по Украине враг выпустил 183 дрона, из которых силы ПВО сбили 154. 22 дрона попали в цель на 11 локациях по Украине.