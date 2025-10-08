Российские войска атаковали Одесский район беспилотниками. В результате этого пострадало админздание.

Также поврежден объект гражданской инфраструктуры и хозяйственное помещение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, председателя Одесской ОГА.

Что известно о последствиях обстрела Одесской области?

Ночью 8 октября враг атаковал Одесский район. Повреждено остекление админздания, объекта гражданской инфраструктуры и хозяйственное помещение.

Также возникло возгорание, но его оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Какие еще есть последствия ночной атаки дронами?