Російські війська атакували Одеський район безпілотниками. Внаслідок цього постраждала адмінбудівля.

Також пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарське приміщення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, голову Одеської ОВА.

Дивіться також На Одещині пролунали вибухи: ППО працювала про безпілотниках

Що відомо про наслідки обстрілу Одещини?

Вночі 8 жовтня ворог атакував Одеський район. Пошкоджено скління адмінбудівлі, об’єкту цивільної інфраструктури та господарське приміщення.

Також виникло займання, але його оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

Які ще є наслідки нічної атаки дронами?