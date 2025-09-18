Укр Рус
18 сентября, 09:20
3

Россия в очередной раз терроризировала Украину дронами ночью: как отработала ПВО

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • В ночь на 18 сентября Россия атаковала Украину 75 ударными дронами, из которых более 40 были "Шахедами".
  • Украинская ПВО сбила или подавила 48 вражеских дронов, используя авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

В ночь на 18 сентября российские захватчики атаковали Украину 75-ю ударными БпЛА типа Шахед, Гербера и беспилотниками других типов. Украинская противовоздушная оборона подавила почти 50 целей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы.

Как отработала ПВО?

Защитники рассказали, что россияне атаковали 75-ю ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с 21:00 до 07:00 с направлений:

  • Курск,
  • Орел,
  • Миллерово,
  • Приморско-Ахтарск – Россия.

В Воздушных Силах заметили, что более 40 из дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– отметили защитники.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 48 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. Один вражеский БпЛА – в воздухе.

Работа украинской ПВО / Фото Воздушных Сил

Бойцы отметили, что в результате вражеской атаки зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на 6 локациях.

Ночная атака беспилотниками: что известно?

  • Напомним, что ночью 18 сентября российские войска в очередной раз запускали дроны по Украине. В частности, беспилотники фиксировали в Донецкой, Сумской, Киевской области и в других регионах.

  • Ударные дроны атаковали Киевскую область. Есть последствия атаки БпЛА в Бориспольском и Бучанском районах Киевской области, там были пожары.

  • Также оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области. В результате российского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области задерживаются поезда, в частности №102 Херсон – Краматорск, №63/111 Харьков, Изюм – Львов, №64/112 Львов – Харьков, Изюм, №791 Кременчуг – Киев.