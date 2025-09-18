Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы.

Как отработала ПВО?

Защитники рассказали, что россияне атаковали 75-ю ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с 21:00 до 07:00 с направлений:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск – Россия.

В Воздушных Силах заметили, что более 40 из дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– отметили защитники.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 48 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. Один вражеский БпЛА – в воздухе.

Работа украинской ПВО / Фото Воздушных Сил

Бойцы отметили, что в результате вражеской атаки зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на 6 локациях.

