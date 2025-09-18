Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили.

Як відпрацювала ППО?

Захисники розповіли, що росіяни атакували 75-ма ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів з 21:00 до 07:00 з напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ – Росія.

У Повітряних Силах зауважили, що понад 40 з дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– зазначили захисники.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 48 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Один ворожий БпЛА – в повітрі.

Робота української ППО / Фото Повітряних Сил

Бійці зазначили, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 6 локаціях.

