Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили.
Як відпрацювала ППО?
Захисники розповіли, що росіяни атакували 75-ма ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів з 21:00 до 07:00 з напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Міллєрово,
- Приморсько-Ахтарськ – Росія.
У Повітряних Силах зауважили, що понад 40 з дронів – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– зазначили захисники.
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 48 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Один ворожий БпЛА – в повітрі.
Бійці зазначили, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 6 локаціях.
Нічна атака безпілотниками: що відомо?
Нагадаємо, що вночі 18 вересня російські війська вчергове запускали дрони по Україні. Зокрема, безпілотники фіксували на Донеччині, Сумщині, Київщині та в інших регіонах.
Ударні дрони атакували Київську область. Є наслідки атаки БпЛА у Бориспільському та Бучанському районах Київщини, там були пожежі.
Також окупанти атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Унаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури у Полтавській області затримуються поїзди, зокрема №102 Херсон – Краматорськ, №63/111 Харків, Ізюм – Львів, №64/112 Львів – Харків, Ізюм, №791 Кременчук – Київ.