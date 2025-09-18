Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили.

Як відпрацювала ППО?

Захисники розповіли, що росіяни атакували 75-ма ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів з 21:00 до 07:00 з напрямків:

  • Курськ,
  • Орел,
  • Міллєрово,
  • Приморсько-Ахтарськ – Росія.

У Повітряних Силах зауважили, що понад 40 з дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– зазначили захисники.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 48 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Один ворожий БпЛА – в повітрі.

Робота української ППО / Фото Повітряних Сил

Бійці зазначили, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 6 локаціях.

Нічна атака безпілотниками: що відомо?

  • Нагадаємо, що вночі 18 вересня російські війська вчергове запускали дрони по Україні. Зокрема, безпілотники фіксували на Донеччині, Сумщині, Київщині та в інших регіонах.

  • Ударні дрони атакували Київську область. Є наслідки атаки БпЛА у Бориспільському та Бучанському районах Київщини, там були пожежі.

  • Також окупанти атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Унаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури у Полтавській області затримуються поїзди, зокрема №102 Херсон – Краматорськ, №63/111 Харків, Ізюм – Львів, №64/112 Львів – Харків, Ізюм, №791 Кременчук – Київ.