11 декабря, 20:11
"Шахеды" снова атакуют Украину: где уже объявили тревогу

Анастасия Колесникова

Вечером 11 декабря Россия запустила по Украине ударные дроны. Над несколькими областями страны нависла угроза.

Оккупанты ежедневно устраивают Украине дроновый террор. Так, в ночь на 11 декабря российские силы атаковали энергетические объекты в Кременчугском районе, вызвав пожары, передает 24 Канал.

Где объявили тревогу из-за опасности БПЛА: смотрите на карте

 

 

19:34, 11 декабря

БПЛА на юге Черниговщины (Прилуцкий район) курс на Киевщину, населенный пункт Згуровка.

18:38, 11 декабря

БПЛА в направлении города Чернигов с востока.

17:44, 11 декабря

БПЛА из Донецкой области на Днепропетровщину.