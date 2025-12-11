"Шахеды" снова атакуют Украину: где уже объявили тревогу

Вечером 11 декабря Россия запустила по Украине ударные дроны. Над несколькими областями страны нависла угроза.

Оккупанты ежедневно устраивают Украине дроновый террор. Так, в ночь на 11 декабря российские силы атаковали энергетические объекты в Кременчугском районе, вызвав пожары, передает 24 Канал.

Где объявили тревогу из-за опасности БПЛА: смотрите на карте