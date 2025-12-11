Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахеди" знову атакують Україну: де вже оголосили тривогу
11 грудня, 20:11
2

"Шахеди" знову атакують Україну: де вже оголосили тривогу

Анастасія Колеснікова

Увечері 11 грудня Росія запустила по Україні ударні дрони. Над кількома областями країни нависла загроза.

Окупанти щодня влаштовують Україні дроновий терор. Так, у ніч проти 11 грудня російські сили атакували енергетичні об'єкти в Кременчуцькому районі, спричинивши пожежі, передає 24 Канал.

Де оголосили тривогу через небезпеку БпЛА: дивіться на карті

 

 

19:34, 11 грудня

БпЛА на півдні Чернігівщини (Прилуцький район) курс на Київщину, населений пункт Згурівка.

18:38, 11 грудня

БпЛА в напрямку міста Чернігів зі сходу.

17:44, 11 грудня

 БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину.