"Меткий выстрел": в полиции показали видео сбития "Шахеда" над Киевом

В ночь на 14 ноября во время очередной атаки России на Киев мобильная огневая группа столичной полиции уничтожила российский дрон типа "Шахед". Его обнаружили полицейские.

Почти сразу дрон уничтожили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Как в Киеве сбили российский "Шахед"?

Правоохранители активно участвовали в отражении атаки вражеских беспилотников. Один из ударных дронов был замечен и оперативно ликвидирован.

Меткий выстрел – и минус еще один дрон оккупантов. Работаем 24/7, стоим на страже и помогаем усиливать воздушную оборону столицы,

– отметили в полиции.

В Киеве полицейские сбили вражеский "Шахед": смотрите видео

Какие города были под атакой 15 ноября?