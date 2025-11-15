"Влучний постріл": у поліції показали відео збиття "Шахеда" над Києвом

У ніч на 14 листопада під час чергової атаки Росії на Київ мобільна вогнева група столичної поліції знищила російський дрон типу "Шахед". Його виявили поліцейські.

Майже одразу дрон знищили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Як у Києві збили російський "Шахед"?

Правоохоронці активно брали участь у відбитті атаки ворожих безпілотників. Один із ударних дронів було помічено та оперативно ліквідовано.

Влучний постріл – і мінус ще один дрон окупантів. Працюємо 24/7, стоїмо на варті та допомагаємо посилювати повітряну оборону столиці,

– зазначили у поліції.

У Києві поліцейські збили ворожий "Шахед": дивіться відео

Які міста були під атакою 15 листопада?