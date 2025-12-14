Долетели даже до Москвы: ночью Россию атаковало более 200 БпЛА
- В ночь на 14 декабря российские регионы и временно оккупированный Крым подверглись атаке более 200 беспилотников, некоторые из которых летели в направлении Москвы.
- Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 235 беспилотников.
В ночь на 14 декабря ряд российских регионов и временно оккупированный Крым атаковали неизвестные беспилотники: некоторые из них летели в направлении Москвы. В общем россияне заявляют о якобы сбитии 235 беспилотников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны страны-агрессора.
Что ночью происходило в России?
Неспокойно в России было еще с вечера 13 декабря. В период с 20:00 до 23:00 российская так называемая ПВО якобы перехватила и уничтожила 94 беспилотника самолетного типа.
Под основной атакой оказался временно оккупированный Крым – там зафиксировали более четырех десятков БпЛА.
Ночью ситуация стала еще более "тревожной": из-за угрозы неизвестных дронов ограничения ввели в ряде российских аэропортов, в частности в московских "Домодедово" и "Жуковский", а также "Пулково" в Санкт-Петербурге.
Уже утром минобороны России отчиталось о "перехвате и уничтожении" 141 беспилотника:
- 35 – над территорией Брянской области,
- 32 – над территорией Крыма,
- 22 – над территорией Краснодарского края,
- 15 – над территорией Тульской области,
- 13 – над территорией Калужской области,
- 7 – над территорией Курской области,
- 4 – над территорией Рязанской области,
- 4 – над территорией Ростовской области,
- 3 – над территорией Белгородской области,
- 2 – над территорией Ленинградской области,
- 1 – над территорией Смоленской области,
- 1 – над территорией Псковской области,
- 1 – над территорией Новгородской области,
- 1 – над территорией Московского региона.
Всего в ночное время российская "ПВО" якобы перехватила и уничтожила 235 дронов.
Губернаторы регионов, над которыми сбивали беспилотники, также уже традиционно заявили, что пострадавших и разрушений в результате налета БпЛА якобы нет.
Какие объекты были под ударом?
В ночь на 14 декабря под атаку в очередной раз попали российские нефтеперерабатывающие заводы. СМИ утверждают, что на Урюпинском нефтеперерабатывающем заводе, что в Волгоградской области, произошел пожар. Есть вероятность, что именно туда прилетели дроны.
К тому же местные сообщили о взрывах и вспышках в небе в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Также, вероятно, пострадали дома в близлежащих районах.
По данным СМИ, под атаку дронов в Ярославле мог также попасть нефтезавод "Славнефть-ЯНОС".