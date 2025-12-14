Долетіли навіть до Москви: вночі Росію атакувало понад 200 БпЛА

В ніч на 14 грудня низку російських регіонів та тимчасово окупований Крим атакували невідомі безпілотники: деякі з них летіли в напрямку Москви. Загалом росіяни заявляють про нібито збиття 235 безпілотників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міноборони країни-агресорки.

Що вночі відбувалося в Росії?

Неспокійно в Росії було ще звечора 13 грудня. У період з 20:00 до 23:00 російська так звана ППО нібито перехопила та знищила 94 безпілотники літакового типу.

Під основною атакою опинився тимчасово окупований Крим – там зафіксували понад чотири десятки БпЛА.

Вночі ситуація стала ще більш "тривожною": через загрозу невідомих дронів обмеження запровадили в низці російських аеропортів, зокрема в московських "Домодедово" та "Жуковський", а також "Пулково" у Санкт-Петербурзі.

Вже зранку міноборони Росії відзвітувало про "перехоплення та знищення" 141 безпілотника:

35 – над територією Брянської області,

32 – над територією Криму,

22 – над територією Краснодарського краю,

15 – над територією Тульської області,

13 – над територією Калузької області,

7 – над територією Курської області,

4 – над територією Рязанської області,

4 – над територією Ростовської області,

3 – над територією Білгородської області,

2 – над територією Ленінградської області,

1 – над територією Смоленської області,

1 – над територією Псковської області,

1 – над територією Новгородської області,

1 – над територією Московського регіону.

Загалом у нічний час російська "ППО" нібито перехопила та знищила 235 дронів.

Губернатори регіонів, над якими збивали безпілотники, також вже традиційно заявили, що постраждалих та руйнувань внаслідок нальоту БпЛА нібито немає.

Які об'єкти були під ударом?