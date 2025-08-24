В ночь на воскресенье 24 августа Россию атаковали "добрые" дроны. Из-за них самолет с российскими туристами экстренно приземлился в эстонском Таллинне.

Россияне направлялись в Санкт-Петербург, но из-за обстрела петербургский аэропорт временно закрыли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Postimees.

Что известно о рейсе с россиянами?

В Таллиннском аэропорту рассказали, что самолет с российскими туристами сел в 5:33 утра. Это был рейс египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Самолет был перенаправлен на посадку в Таллинн, поскольку в аэропорт Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия,

– рассказали там.

Борт вылетел из Таллинна почти через 6 часов. Все это время пассажирам и экипажу было запрещено покидать самолет.

Атака на Россию 24 августа