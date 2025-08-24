Безвилазно пробули у літаку 6 годин: борт із росіянами екстрено сідав в Естонії через атаку БпЛА
- Літак із російськими туристами, який летів з Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург, був змушений екстрено сісти в Таллінні через закриття петербурзького аеропорту внаслідок атаки українських дронів.
У ніч на неділю 24 серпня Росію атакували "добрі" дрони. Через них літак із російськими туристами екстрено приземлився в естонському Таллінні.
Росіяни прямували до Санкт-Петербурга, але через обстріл петербурзький аеропорт тимчасово закрили. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Postimees.
Що відомо про рейс із росіянами?
У Талліннському аеропорту розповіли, що літак з російськими туристами сів о 5:33 ранку. Це був рейс єгипетської авіакомпанії AlMarsia Universal Airlines із Шарм-ель-Шейха в аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі.
Літак був перенаправлений на посадку до Таллінна, оскільки в аеропорт Пулково він приземлитися не міг через тимчасове закриття,
– розповіли там.
Борт вилетів із Таллінна майже через 6 годин. Увесь цей час пасажирам та екіпажу було заборонено покидати літак.
Атака на Росію 24 серпня
- Уночі дрони атакували 13 регіонів Росії та окупований Крим. Зокрема, вибухи лунали біля Курської АЕС, порту Усть-Луга та Сизранського НПЗ. Росія заявила, що нібито знищила 95 безпілотників.
- Відомо, що у порту Усть-Луга після атаки виникло загоряння термінала "Новатек". Туди долетіли дрони СБУ.
- Також у Генштабі уже підтвердили ураження Сизранського нафтопереробного заводу. Місцеві бідкалися про понад 20 вибухів у місті.
- Також росіяни заявили, що збили безпілотник поблизу Курської АЕС, після чого там нібито сталося загоряння трансформатора.