Зафиксированные попадания: ночью Россия запустила по Украине почти 200 БпЛА

Вражеские войска продолжают террор украинских городов средствами воздушного нападения. Ночью 17 марта россияне ударили 178 БпЛА различных типов. Несмотря на эффективную работу сил ПВО, иногда произошли попадания.

Подробную информацию об атаке оккупантов предоставили в Воздушных силах ВСУ.

Сколько целей удалось уничтожить?

По предварительным данным, по состоянию на 8:00 ПВО сбила или подавила 154 вражеских БпЛА.

Дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других модификаций летели на Украину сразу с нескольких направлений:

Брянск;

Орел;

Курск;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское;

Чауда.

Отметим, что около 110 из запущенных БпЛА составляли "Шахеды". Вместе с тем, попадание 22 ударных БпЛА фиксировали на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Военные уточнили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил

В то же время атака продолжается, а в небе над Украиной фиксируют несколько вражеских дронов, так что в Воздушных силах призывают соблюдать правила безопасности.

