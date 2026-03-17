Зафіксовані влучання: вночі Росія запустила по Україні майже 200 БпЛА

Ворожі війська продовжують терор українських міст засобами повітряного нападу. Вночі 17 березня росіяни вдарили 178 БпЛА різних типів. Попри ефективну роботу сил ППО, подекуди сталися влучання.

Детальну інформацію про атаку окупантів надали у Повітряних силах ЗСУ.

Скільки цілей вдалося знищити?

За попередніми даними, станом на 8:00 ППО збила або ж подавила 154 ворожі БпЛА.

Дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших модифікацій летіли на Україну одразу з кількох напрямків:

Брянськ;

Орел;

Курськ;

Міллєрово;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське;

Чауда.

Зазначимо, що близько 110 із запущених БпЛА становили "Шахеди". Разом з тим, влучання 22 ударних БпЛА фіксували на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Військові уточнили, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Збиті цілі

Водночас атака продовжується, а в небі над Україною фіксують декілька ворожих дронів, тож у Повітряних силах закликають дотримуватися правил безпеки.

