В 2025 россияне запустили в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад, – Sky News

Россия резко усилила воздушную кампанию против Украины, запустив в 2025 году более чем 44 тысячи беспилотников типа "Шахед". Это в четыре раза больше, чем за весь 2024 год.

Количество запусков дронов-камикадзе выросло на 303%, что создает беспрецедентное давление на украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Почему Россия запускает на Украину все больше "Шахедов"?

В издании, ссылаясь на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS), отмечают, что около 64% дронов в этом году удалось сбить. Это немного меньше, чем в 2024 (68%), ведь массированные атаки перегружают ПВО.

Несмотря на это, украинские военные перехватывают большинство "Шахедов" еще до того, как они успевают нанести удар. Корреспондент Sky News Джон Спаркс видел, как украинские подразделения на востоке страны уничтожают российские дроны прямо в воздухе.

В то же время все больше беспилотников прорываются сквозь оборону, вызывая жертвы среди гражданского населения. По данным Мониторинговой миссии ООН, с января по сентябрь 2025 года в результате российских ракетных и дроновых атак погибли по меньшей мере 494 мирных жителя.

Это первый год, когда ООН начала отдельно отслеживать удары "Шахедов" и других барражирующих боеприпасов, поэтому точные сравнения с предыдущими периодами пока невозможны.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения Россия получала иранские "Шахеды", а впоследствии наладила собственное производство под названиями "Герань-1" и "Герань-2".

Эксперты компании EODynamis говорят, что россияне постоянно модифицируют эти дроны, добавляя более тяжелые боеголовки – от 50 до 90 килограммов, а также экспериментируют с типами взрывчатки: осколочно-фугасной и термобарической, которая способна уничтожать укрепления.

Кроме этого, в июле российские медиа показали кадры с завода по производству "Шахедов" в спецэкономзоне "Алабуга" (Татарстан). По сообщениям, предприятие планирует выпускать до 25 тысяч дронов в год, а по данным украинской разведки, до конца 2025 года Россия может изготовить примерно 79 тысяч таких аппаратов.

Специалист CSIS Ясир Аталан объясняет, что Россия использует тактику истощения. Массированными атаками она заставляет Украину тратить дорогие ресурсы на перехват более дешевых целей.

Цель нападавшего – заставить защитника потратить время, усилия и деньги. Вы можете сбивать "Шахеды", но каждый запуск – это еще одна попытка истощить оборону,

– сказал он.

В Sky News подчеркивают, что стоимость одного дрона Shahed оценивают в 20 – 50 тысяч долларов, тогда как ракета ПВО может стоить сотни тысяч. Именно поэтому украинские войска все чаще применяют дроны-перехватчики, чтобы уменьшить дисбаланс стоимости.

Эксперт по взрывчатке Чарли Валентайн отмечает, что успех в войне дронов зависит от того, кто быстрее адаптируется и сможет действовать наиболее экономично.

Атаки "Шахедов" на Украину: коротко о главном