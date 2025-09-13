Я не считаю, что НАТО провалилось, – Зеленский о российских дронах в Польше
- Зеленский заявил, что не считает, что НАТО провалилось из-за вторжения российских дронов в Польшу, но отметил необходимость сильных ответов на угрозу.
- Президент предложил предоставление Украине оружия для уничтожения не только вражеских дронов, но и заводов, где они производятся.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с российскими дронами, вторгшимися в Польшу. Он подчеркнул необходимость сильных мер для защиты Украины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что сказал Зеленский о НАТО после дронов в Польше?
Президент Владимир Зеленский прокомментировал вторжение российских дронов в Польшу. Он отметил, что не считает НАТО проваленным.
Всюду, где есть НАТО, войны нет. Но когда сегодня идут сигналы такие, надо ответить,
– подчеркнул украинский лидер.
По словам Зеленского, это не требует от Альянса привлекать конкретное оружие, ведь никто не хочет расширения войны. В то же время нужны сильные ответы на угрозу с российской стороны.
В качестве примера решения, президент назвал предоставление Украине оружия, которым можно уничтожать не только вражеские дроны, но и заводы, где они производятся.
Почему? Потому что летят дроны, и украинцы не могут их сбить, и часть дронов прилетает на территорию НАТО,
– добавил Зеленский.
Что известно об атаке дронов по НАТО?
Во время массированной атаки Украины российскими дронами 10 сентября более десяти беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши. Там на несколько часов ограничивали работу аэропортов.
НАТО запускает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы. К ней уже присоединились Дания, Франция, Великобритания и Германия.
В Люблинском воеводстве обнаружили обломки 17-го российского дрона. Президент Зеленский ранее сообщал, что около двадцати беспилотников могли пересечь воздушное пространство НАТО.