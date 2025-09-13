Я не вважаю, що НАТО провалилось, – Зеленський про російські дрони у Польщі
- Зеленський заявив, що не вважає, що НАТО провалилось через вторгнення російських дронів у Польщу, але наголосив на необхідності сильних відповідей на загрозу.
- Президент запропонував надання Україні зброї для знищення не лише ворожих дронів, а й заводів, де вони виробляються.
Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з російськими дронами, що вторглися у Польщу. Він підкреслив необхідність сильних заходів для захисту України.
Що сказав Зеленський про НАТО після дронів у Польщі?
Всюди, де є НАТО, війни немає. Але коли сьогодні йдуть сигнали такі, треба відповісти,
– наголосив український лідер.
За словами Зеленського, це не вимагає від Альянсу залучати конкретну зброю, адже ніхто не хоче розширення війни. Водночас потрібні сильні відповіді на загрозу з російського боку.
Як приклад вирішення, президент назвав надання Україні зброї, якою можна знищувати не лише ворожі дрони, а й заводи, де вони виробляються.
Чому? Тому що летять дрони, і українці не можуть їх збити, і частина дронів прилітає на територію НАТО,
– додав Зеленський.
Що відомо про атаку дронів по НАТО?
Під час масованої атаки України російськими дронами 10 вересня понад десять безпілотників вторглися у повітряний простір Польщі. Там на кілька годин обмежували роботу аеропортів.
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи. До неї вже приєдналися Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина.
У Люблінському воєводстві виявили уламки 17-го російського дрона. Президент Зеленський раніше повідомляв, що близько двадцяти безпілотників могли перетнути повітряний простір НАТО.