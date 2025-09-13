Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з російськими дронами, що вторглися у Польщу. Він підкреслив необхідність сильних заходів для захисту України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Заклик до миру не заважає говорити з Путіним про довголіття, – Зеленський дорікнув Китаю

Що сказав Зеленський про НАТО після дронів у Польщі?

Президент Володимир Зеленський прокоментував вторгення російських дронів у Польщу. Він зазначив, що не вважає НАТО проваленим.

Всюди, де є НАТО, війни немає. Але коли сьогодні йдуть сигнали такі, треба відповісти,

– наголосив український лідер.

За словами Зеленського, це не вимагає від Альянсу залучати конкретну зброю, адже ніхто не хоче розширення війни. Водночас потрібні сильні відповіді на загрозу з російського боку.

Як приклад вирішення, президент назвав надання Україні зброї, якою можна знищувати не лише ворожі дрони, а й заводи, де вони виробляються.

Чому? Тому що летять дрони, і українці не можуть їх збити, і частина дронів прилітає на територію НАТО,

– додав Зеленський.

Що відомо про атаку дронів по НАТО?