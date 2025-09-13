Укр Рус
13 вересня, 18:15
Я не вважаю, що НАТО провалилось, – Зеленський про російські дрони у Польщі

Дарія Черниш
Основні тези
  • Зеленський заявив, що не вважає, що НАТО провалилось через вторгнення російських дронів у Польщу, але наголосив на необхідності сильних відповідей на загрозу.
  • Президент запропонував надання Україні зброї для знищення не лише ворожих дронів, а й заводів, де вони виробляються.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з російськими дронами, що вторглися у Польщу. Він підкреслив необхідність сильних заходів для захисту України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про НАТО після дронів у Польщі?

Президент Володимир Зеленський прокоментував вторгення російських дронів у Польщу. Він зазначив, що не вважає НАТО проваленим.

 Всюди, де є НАТО, війни немає. Але коли сьогодні йдуть сигнали такі, треба відповісти,
– наголосив український лідер.

За словами Зеленського, це не вимагає від Альянсу залучати конкретну зброю, адже ніхто не хоче розширення війни. Водночас потрібні сильні відповіді на загрозу з російського боку.

Як приклад вирішення, президент назвав надання Україні зброї, якою можна знищувати не лише ворожі дрони, а й заводи, де вони виробляються.

Чому? Тому що летять дрони, і українці не можуть їх збити, і частина дронів прилітає на територію НАТО,
– додав Зеленський.

Що відомо про атаку дронів по НАТО?

  • Під час масованої атаки України російськими дронами 10 вересня понад десять безпілотників вторглися у повітряний простір Польщі. Там на кілька годин обмежували роботу аеропортів.

  • НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи. До неї вже приєдналися Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина.

  • У Люблінському воєводстві виявили уламки 17-го російського дрона. Президент Зеленський раніше повідомляв, що близько двадцяти безпілотників могли перетнути повітряний простір НАТО.