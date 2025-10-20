Утром в понедельник, 20 октября, российские войска атаковали Харьковскую область. Под ударом оказался поселок Орелька Лозовского района.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Читайте также "Сажали картошку, копали огород": волонтеры 28 раз эвакуировали семью из Купянска

Какие последствия удара по Харьковщине?

Россияне ударили беспилотником по частному дому в поселке Орелька, где в момент обстрела находилась семья. В результате атаки ранения получила 42-летняя женщина, ее муж и двое детей получили острую реакцию на стресс.

Возник пожар, также повреждены две хозяйственные постройки,

– сообщили в ГСЧС.

На месте происшествия работали спасатели, саперы ГСЧС и офицер-спасатель общины.

Спасатели показали последствия обстрела / Фото: ГСЧС Харьковщины

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Россия продолжает атаковать приграничные регионы: последние новости