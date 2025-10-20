Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни тероризували Харківщину: унаслідок атаки 4 постраждалих, серед них – двоє дітей
20 жовтня, 10:15
2

Росіяни тероризували Харківщину: унаслідок атаки 4 постраждалих, серед них – двоє дітей

Поліна Буянова
Основні тези
  • Російські війська атакували селище Орілька в Харківській області, поранивши 42-річну жінку, а її чоловік і двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес.
  • Внаслідок удару безпілотником виникла пожежа та були пошкоджені дві господарчі споруди.

Зранку в понеділок, 20 жовтня, російські війська атакували Харківську область. Під ударом опинилося селище Орілька Лозівського району.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Які наслідки удару по Харківщині?

Росіяни вдарили безпілотником по приватній оселі у селищі Орілька, де в момент обстрілу перебувала сім'я. Внаслідок атаки поранень зазнала 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес.

Виникла пожежа, також пошкоджено дві господарчі споруди, 
– повідомили в ДСНС.

На місці події працювали рятувальники, сапери ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Рятувальники показали наслідки обстрілу / Фото: ДСНС Харківщини

Росія продовжує атакувати прикордонні регіони: останні новини

  • В ніч на 20 жовтня окупанти атакували енергооб'єкт у Ніжинському районі Чернігівщини, без світла залишилися тисячі споживачів. Наразі енергетики посилено ліквідовують наслідки атак, але пошкодження дуже масштабні.
     

  • Увечері 18 жовтня Росія завдала авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова на Харківщині. Згодом стало відомо, що атака була здійснена реактивним КАБом.
     

  • Варто зазначити, що наразі про масовані застосування авіабомб цього типу по тилових містах не йдеться. Однак небезпека зберігається у радіусі 150 кілометрів від кордону і\з Росією та лінією бойового зіткнення.