Россияне 9 августа атаковали рейсовый автобус с гражданскими пассажирами в Херсоне. В результате удара дроном убиты два человека и около 16 получили ранения.

Больше о деталях вражеской атаки 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, подчеркнув, россияне целыми днями обстреливают Херсонщину. Также 8 августа противник уничтожил административное здание в селе Дудчаны, которое предназначалось для гуманитарных нужд.

Что известно о пострадавших в результате атаки по автобусу в Херсоне?

Вирлич объяснила, что теперь жители села Дудчаны не смогут получать ни гуманитарную, ни медицинскую помощь, а также пользоваться интернетом и заряжать гаджеты.

А уже 9 августа около 8 утра оккупанты в Херсоне атаковали автобус, в котором ехали гражданские люди. Они направлялись или на рынок, или ехали с рынка. Это была утренняя городская рутина.

Сейчас, по ее словам, новой информации нет, она появится ближе к вечеру, ведь далеко не все данные можно распространять. А пока ее обработают и предоставят, проходит время.

Это реально было очень страшно даже на фоне постоянных обстрелов Херсона, потому что после этого удара, когда людей приехали спасать и оказывать им первую помощь, россияне еще раз атаковали FPV-дроном,

– подчеркнула журналистка.

Этот террор взрывчаткой с FPV-дронов продолжается в Херсоне постоянно – 24 часа в сутки. Он есть до тревоги, во время нее и после. Все эти дроны очень трудно сбить, хотя украинские военные, как заметила она, делают все возможное.

Такая практика, когда россияне один раз атакуют обычный автобус, в котором ехали люди на рынок или с рынка, а когда приезжают спасать людей, враг бросает взрывчатку еще раз, – в Херсоне постоянная,

– подчеркнула она.

Оккупанты даже анонсируют и предупреждают – они будут атаковать какие-то объекты и если туда приедут спасатели, полиция или медики, то обязательно будет новая атака. В таких реалиях, как объяснила журналистка, живут наши люди каждый день.

Что касается пострадавших, то по последней информации (по состоянию на 15:50) двое из них находятся в тяжелом состоянии,

– рассказала Евгения Вирлич.

Она добавила, что часть людей получила ранения, некоторые – очень тяжелые.

Напомним, что в результате удара россиян по автобусу в Херсоне погибли двое мужчин в возрасте около 50 и 70 лет. Ранения получили 16 пассажиров: 10 женщин и 6 мужчин.

Среди раненых, в частности, две женщины 66 и 75 лет, а также четверо мужчин 23, 69, 83 и 61 года. Их доставили в больницы. У пострадавших зафиксированы взрывные травмы, контузии, осколочные ранения.

Также после повторного удара по автобусу, который утром атаковали оккупанты, получили ранения трое полицейских – у них контузии.