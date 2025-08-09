Росіяни 9 серпня атакували рейсовий автобус з цивільними пасажирами в Херсоні. Внаслідок удару дроном вбито двоє людей та близько 16 зазнали поранення.

Більше про деталі ворожої атаки 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, наголосивши, росіяни цілими днями обстрілюють Херсонщину. Також 8 серпня противник знищив адміністративну будівлю у селі Дудчани, яка призначалась для гуманітарних потреб.

Читайте також Росіяни почали застосовувати нову тактику на Херсонщині, – Волошин

Що відомо про постраждалих внаслідок атаки по автобусу в Херсоні?

Вірлич пояснила, що тепер мешканці села Дудчани не зможуть отримувати ані гуманітарну, ані медичну допомогу, а також користуватися інтернетом і заряджати гаджети.

А вже 9 серпня близько о 8 ранку окупанти в Херсоні атакували автобус, в якому їхали цивільні люди. Вони прямували або на ринок, або їхали з ринку. Це була вранішня міська рутина.

Наразі, за її словами, нової інформації немає, вона з'явиться ближче до вечора, адже далеко не всі дані можна поширювати. А поки її оброблять і нададуть, минає час.

Це реально було дуже страшно навіть на фоні постійних обстрілів Херсона, тому що після цього удару, коли людей приїхали рятувати і надавати їм першу допомогу, росіяни ще раз атакували FPV-дроном,

– наголосила журналістка.

Цей терор вибухівкою з FPV-дронів триває в Херсоні постійно – 24 години на добу. Він є до тривоги, під час неї і після. Всі ці дрони дуже важко збити, хоча українські військові, як зауважила вона, роблять усе можливе.

Така практика, коли росіяни один раз атакують звичайний автобус, в якому їхали люди на ринок або з ринку, а коли приїжджають рятувати людей, ворог кидає вибухівку ще раз, – в Херсоні постійна,

– підкреслила вона.

Окупанти навіть анонсують і попереджають – вони будуть атакувати якісь об'єкти і якщо туди приїдуть рятувальники, поліція чи медики, то обов'язково буде нова атака. В таких реаліях, як пояснила журналістка, живуть наші люди кожного дня.

Щодо постраждалих, то за останньою інформацією (станом на 15:50) двоє з них перебувають у важкому стані,

– розповіла Євгенія Вірлич.

Вона додала, що частина людей зазнали поранення, дехто – дуже важкі.

Нагадаємо, що внаслідок удару росіянами по автобусу в Херсоні, загинули двоє чоловіків віком близько 50 та 70 років. Поранення зазнали 16 пасажирів: 10 жінок та 6 чоловіків.

Серед поранених, зокрема, двоє жінок 66 та 75 років, а також чотири чоловіки 23, 69, 83 та 61 років. Їх доставили до лікарень. У постраждалих зафіксовані вибухові травми, контузії, уламкові поранення.

Також після повторного удару по автобусу, який вранці атакували окупанти, зазнали поранення троє поліцейських – у них контузії.