Российское минобороны традиционно цинично оправдало атаку

В минобороны России оправдали ночную атаку на Киев и ряд других украинских городов. Они отметили, что якобы целились в объекты военно-промышленного комплекса и энергетику.

Массированный удар осуществлялся "Кинжалами" и ударными БпЛА. Об этом сообщили в российской службе BBC News, пишет 24 Канал.

Как оправдали атаку в минобороны России?

Россияне утверждают, что массированный удар направлялся на объекты оборонно-промышленного комплекса и на энергетику Украины. Во вражеском минобороны сообщили, что воздушная атака осуществлялась гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками.

В то же время украинская власть сообщает о попадании в рынок в Черноморске Одесской области и несколько десятков жилых домов в Киеве. Также от российских беспилотников и ракет пострадала Харьковская и Киевская области.

Что известно о ночной атаке россиян?