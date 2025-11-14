Российское минобороны традиционно цинично оправдало атаку
- Российское минобороны заявило, что ночной удар по Киеву и другим городам был направлен на военные и энергетические объекты, используя "Кинжалы" и беспилотники.
- В результате атаки в Киеве погибли шесть человек, 34 получили ранения, а в Черноморске погибли двое, еще 10 получили ранения; повреждены объекты в Киеве и Одесской области.
В минобороны России оправдали ночную атаку на Киев и ряд других украинских городов. Они отметили, что якобы целились в объекты военно-промышленного комплекса и энергетику.
Массированный удар осуществлялся "Кинжалами" и ударными БпЛА. Об этом сообщили в российской службе BBC News, пишет 24 Канал.
Смотрите также Вражеский обстрел Киева: возросло количество жертв и пострадавших, среди них – дети
Как оправдали атаку в минобороны России?
Россияне утверждают, что массированный удар направлялся на объекты оборонно-промышленного комплекса и на энергетику Украины. Во вражеском минобороны сообщили, что воздушная атака осуществлялась гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками.
В то же время украинская власть сообщает о попадании в рынок в Черноморске Одесской области и несколько десятков жилых домов в Киеве. Также от российских беспилотников и ракет пострадала Харьковская и Киевская области.
Что известно о ночной атаке россиян?
Количество пострадавших после атаки в Киеве возросло до 34 человек, еще шестеро погибли.
В семи районах Киева повреждены жилые дома, машины, спортивную базу и медучреждение.
Обломки российского "Искандера" повредили посольство Азербайджана в Киеве.
В результате атаки на Черноморск Одесской области погибли два человека, еще 10 получили ранения.
В Одесской области повреждена городская площадь, фасады магазинов и частный транспорт.