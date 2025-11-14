Укр Рус
14 листопада, 14:59
2

Російське міноборони традиційно цинічно виправдало атаку

Діана Подзігун
Основні тези
  • Російське міноборони заявило, що нічний удар по Києву і іншим містам був спрямований на військові та енергетичні об'єкти, використовуючи "Кинжали" та безпілотники.
  • Внаслідок атаки в Києві загинуло шестеро людей, 34 отримали поранення, а в Чорноморську загинуло двоє, ще 10 зазнали поранень; пошкоджено об'єкти в Києві та Одеській області.

В міноборони Росії виправдали нічну атаку на Київ і низку інших українських міст. Вони зазначили, що нібито цілились в об'єкти військово-промислового комплексу та енергетику.

Масований удар здійснювався "Кинжалами" та ударними БпЛА. Про це повідомили у російській службі BBC News, пише 24 Канал.

Як виправдали атаку у міноборони Росії?

Росіяни стверджують, що масований удар спрямовувався на об'єкти оборонно-промислового комплексу та на енергетику України. У ворожому міноборони повідомили, що повітряна атака здійснювалась гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинжал", а також ударними безпілотниками.

Водночас українська влада повідомляє про влучання у ринок у Чорноморську Одеської області та кілька десятків житлових будинків у Києві. Також від російських безпілотників і ракет постраждала Харківська та Київська області.

Що відомо про нічну атаку росіян? 