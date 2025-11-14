Масований удар здійснювався "Кинжалами" та ударними БпЛА. Про це повідомили у російській службі BBC News, пише 24 Канал.
Як виправдали атаку у міноборони Росії?
Росіяни стверджують, що масований удар спрямовувався на об'єкти оборонно-промислового комплексу та на енергетику України. У ворожому міноборони повідомили, що повітряна атака здійснювалась гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинжал", а також ударними безпілотниками.
Водночас українська влада повідомляє про влучання у ринок у Чорноморську Одеської області та кілька десятків житлових будинків у Києві. Також від російських безпілотників та ракет постраждала Харківська та Київська області.
Що відомо про нічну атаку росіян?
Кількість постраждалих після атаки у Києві зросла до 34 людей, ще шестеро загинуло.
У семи районах Києва пошкоджено житлові будинки, автівки, спортивну базу та медзаклад.
Уламки російського "Іскандера" пошкодили посольство Азербайджану в Києві.
Внаслідок атаки на Чорноморськ Одеської області загинуло двоє людей, ще 10 зазнали поранень.
В Одеській області пошкоджено міську площу, фасади магазинів та приватний транспорт.