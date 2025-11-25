В Киеве женщину с ребенком не впустили в укрытие во время атаки: как отреагировали в полиции
В Подольском районе Киева во время массированной российской атаки 25 ноября женщину с ребенком не впустили в укрытие. Из-за этого между местными возникла ссора.
В результате мать с ребенком прятались от обстрела в коридоре. Видео инцидента распространили местные телеграмм-каналы, а на ситуацию уже отреагировали в полиции Киева, передает 24 Канал.
Подробности инцидента возле укрытия в Киеве
Во время массированного обстрела Киева 25 ноября женщина не впустила в часть укрытия мать с ребенком. Обосновала она это тем, что "мы здесь сделали для себя все".
На видео слышно, как мать настаивает пустить ее в гражданское укрытие, а в ответ ее выгоняют и закрывают дверь в убежище. После чего между ними произошел спор.
Конфликт в укрытии Киева во время атаки: смотрите видео (Внимание! На видео может звучать нецензурная лексика, 18+)
Женщине с ребенком пришлось прятаться от атаки в коридоре. На место происшествия прибыли правоохранители после мониторинга соцсетей.
По данным полиции, в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не впускала жильцов в часть укрытия. Участники инцидента установлены, а конфликт между ними, как сообщили полицейские – урегулирован.
Информируем, что продолжается проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников,
– говорится в сообщении.
Что известно об атаке на Киев?
Ночью и утром 25 ноября россияне запускали по Украине ракеты и дроны. Под прицелом в основном был Киев.
Последствия атаки фиксируют в Днепровском, Святошинском, Печерском и Дарницком районах. Кое-где возникали пожары, есть попадания в жилые дома и нежилые помещения.
В результате террора на столицу, предварительно, погибли 6 человек. Еще 14 ранены, 8 из которых – госпитализировали. Кроме того, среди травмированных есть ребенок.