В Киеве женщину с ребенком не впустили в укрытие во время атаки: как отреагировали в полиции

В Подольском районе Киева во время массированной российской атаки 25 ноября женщину с ребенком не впустили в укрытие. Из-за этого между местными возникла ссора.

В результате мать с ребенком прятались от обстрела в коридоре. Видео инцидента распространили местные телеграмм-каналы, а на ситуацию уже отреагировали в полиции Киева, передает 24 Канал.

Подробности инцидента возле укрытия в Киеве

Во время массированного обстрела Киева 25 ноября женщина не впустила в часть укрытия мать с ребенком. Обосновала она это тем, что "мы здесь сделали для себя все".

На видео слышно, как мать настаивает пустить ее в гражданское укрытие, а в ответ ее выгоняют и закрывают дверь в убежище. После чего между ними произошел спор.

Конфликт в укрытии Киева во время атаки: смотрите видео (Внимание! На видео может звучать нецензурная лексика, 18+)

Женщине с ребенком пришлось прятаться от атаки в коридоре. На место происшествия прибыли правоохранители после мониторинга соцсетей.

По данным полиции, в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не впускала жильцов в часть укрытия. Участники инцидента установлены, а конфликт между ними, как сообщили полицейские – урегулирован.

Информируем, что продолжается проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников,

– говорится в сообщении.

Что известно об атаке на Киев?