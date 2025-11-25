У Києві жінку з дитиною не впустили в укриття під час атаки: як відреагували в поліції
У Подільському районі Києва під час масованої російської атаки 25 листопада жінку з дитиною не впустили до укриття. Через це між місцевими виникла суперечка.
В результаті мати з дитиною ховались від обстрілу в коридорі. Відео інциденту поширили місцеві телеграм-канали, а на ситуацію вже відреагували в поліції Києва, передає 24 Канал.
Подробиці інциденту біля укриття в Києві
Під час масованого обстрілу Києва 25 листопада жінка не впустила в частину укриття матір з дитиною. Обґрунтувала вона це тим, що "ми тут зробили для себе все".
На відео чутно, як матір наполягає пустити її в цивільне укриття, а у відповідь її виганяють і зачиняють двері у сховище. Після чого між ними сталась суперечка.
Конфлікт в укритті Києва під час атаки: дивіться відео (Увага! На відео може звучати нецензурна лексика, 18+)
Жінці з дитиною довелося ховатися від атаки в коридорі. На місце події прибули правоохоронці після моніторингу соцмереж.
За даними поліції, в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття. Учасників інциденту встановлено, а конфлікт між ними, як повідомили поліцейські – врегульовано.
Інформуємо, що триває перевірка. Поліцейські з'ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про атаку на Київ?
Уночі та вранці 25 листопада росіяни запускали по Україні ракети та дрони. Під прицілом здебільшого був Київ.
Наслідки атаки фіксують у Дніпровському, Святошинському, Печерському та Дарницькому районах. Подекуди виникали пожежі, є влучання у житлові будинки та нежитлові помешкання.
Внаслідок терору на столицю, попередньо, загинули 6 людей. Ще 14 поранено, 8 з яких – госпіталізували. Крім того, серед травмованих є дитина.