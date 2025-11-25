В результаті мати з дитиною ховались від обстрілу в коридорі. Відео інциденту поширили місцеві телеграм-канали, а на ситуацію вже відреагували в поліції Києва, передає 24 Канал.

Подробиці інциденту біля укриття в Києві

Під час масованого обстрілу Києва 25 листопада жінка не впустила в частину укриття матір з дитиною. Обґрунтувала вона це тим, що "ми тут зробили для себе все".

На відео чутно, як матір наполягає пустити її в цивільне укриття, а у відповідь її виганяють і зачиняють двері у сховище. Після чого між ними сталась суперечка.

Конфлікт в укритті Києва під час атаки: дивіться відео (Увага! На відео може звучати нецензурна лексика, 18+)

Жінці з дитиною довелося ховатися від атаки в коридорі. На місце події прибули правоохоронці після моніторингу соцмереж.

За даними поліції, в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття. Учасників інциденту встановлено, а конфлікт між ними, як повідомили поліцейські – врегульовано.

Інформуємо, що триває перевірка. Поліцейські з'ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про атаку на Київ?