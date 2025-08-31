В Киеве попрощались с маленькой Ангелиной и ее мамой Надеждой, которых убила Россия 28 августа
- В Киеве 31 августа прошло прощание с 24-летней Надеждой и ее двухлетней дочерью Ангелиной, которые погибли во время российского обстрела 28 августа.
- На месте трагедии в столице обустроен мемориал в память о жертвах атаки, включая Надежду и Ангелину.
- Ангелина родилась под российскими обстрелами в октябре 2022 года и погибла от очередной атаки.
- Родственники вспоминают Надежду как доброго человека, которая всегда помогала другим, а ее дочь была долгожданным ребенком.
Россияне совершили массированный обстрел столицы Украины в ночь на 28 августа. Среди погибших 24-летняя Надежда и ее двухлетняя дочь Ангелина.
Об этом сообщает 24 Канал. 31 августа в Киеве состоялось прощание с дочкой и ее мамой.
Как прошло прощание с Ангелиной и Надеждой?
Журналисты рассказывают, что на событие пришло много людей. Известно, что Надежде было 24 года, а ее дочери Ангелине – 2 года и 10 месяцев.
В МИД отмечали, что Ангелина родилась под российскими обстрелами в октябре 2022 года и умерла тоже от смертоносных рук России.
Люди пришли попрощаться с погибшими: смотрите видео 5 канала
Родственники рассказали, что ребенок был долгожданным. По их словам, мать девочки, Надежда была добрым человеком и всегда помогала всем.
Прощание с Ангелиной и Надеждой: смотрите видео Telegraf
Под домом, куда попала вражеская ракета в столице, обустроили мемориал в память о жертвах российской атаки 28 августа.
В частности, мемориал в память и о Надежде и Ангелине: смотрите видео Oboz.ua
Что известно об обстреле Киева 28 августа?
Напомним, что в ночь на 28 августа россияне совершили комбинированную атаку на Киев. На столицу летели и дроны-камикадзе, и различные виды ракет.
Большинство людей погибли в результате удара по жилому дому в Дарницком районе. По состоянию на 18:00 28 августа известно, что пострадали 63 жителя города, в том числе 11 детей.
В Дарницком районе погибли 25 человек, в том числе четыре ребенка. Россия во время атаки убила целые семьи.
Всего в результате российской атаки пострадали Деснянский, Дарницкий, Соломенский, Шевченковский, Оболонский и Днепровский.