Об этом сообщает 24 Канал. 31 августа в Киеве состоялось прощание с дочкой и ее мамой.

Как прошло прощание с Ангелиной и Надеждой?

Журналисты рассказывают, что на событие пришло много людей. Известно, что Надежде было 24 года, а ее дочери Ангелине – 2 года и 10 месяцев.

В МИД отмечали, что Ангелина родилась под российскими обстрелами в октябре 2022 года и умерла тоже от смертоносных рук России.

Родственники рассказали, что ребенок был долгожданным. По их словам, мать девочки, Надежда была добрым человеком и всегда помогала всем.

Под домом, куда попала вражеская ракета в столице, обустроили мемориал в память о жертвах российской атаки 28 августа.

Что известно об обстреле Киева 28 августа?