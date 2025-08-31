Про це повідомляє 24 Канал. 31 серпня у Києві відбулося прощання із донькою та її мамою.

Як пройшло прощання з Ангеліною та Надією?

Журналісти розповідають, що на подію прийшло багато людей. Відомо, що Надії було 24 роки, а її доньці Ангеліні – 2 роки й 10 місяців.

У МЗС зазначали, що Ангеліна народилася під російськими обстрілами в жовтні 2022 року і померла теж від смертоносних рук Росії.

Родичі розповіли, що дитина була довгоочікуваною. За їхніми словами, мати дівчинки, Надія була доброю людиною та завжди допомагала усім.

Під будинком, куди влучила ворожа ракета у столиці, облаштували меморіал в пам'ять про жертв російської атаки 28 серпня.

