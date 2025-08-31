У Києві попрощалися з маленькою Ангеліною та її мамою Надією, яких убила Росія 28 серпня
- У Києві 31 серпня пройшло прощання з 24-річною Надією та її дворічною донькою Ангеліною, які загинули під час російського обстрілу 28 серпня.
- На місці трагедії в столиці облаштовано меморіал в пам'ять про жертв атаки, включаючи Надію та Ангеліну.
- Ангеліна народилася під російськими обстрілами в жовтні 2022 року та загинула від чергової атаки.
- Родичі згадують Надію як добру людину, яка завжди допомагала іншим, а її дочка була довгоочікуваною дитиною.
Росіяни здійснили масований обстріл столиці України в ніч проти 28 серпня. Серед загиблих – 24-річна Надія та її дворічна донька Ангеліна.
Про це повідомляє 24 Канал. 31 серпня у Києві відбулося прощання із донькою та її мамою.
Як пройшло прощання з Ангеліною та Надією?
Журналісти розповідають, що на подію прийшло багато людей. Відомо, що Надії було 24 роки, а її доньці Ангеліні – 2 роки й 10 місяців.
У МЗС зазначали, що Ангеліна народилася під російськими обстрілами в жовтні 2022 року і померла теж від смертоносних рук Росії.
Родичі розповіли, що дитина була довгоочікуваною. За їхніми словами, мати дівчинки, Надія була доброю людиною та завжди допомагала усім.
Під будинком, куди влучила ворожа ракета у столиці, облаштували меморіал в пам'ять про жертв російської атаки 28 серпня.
Що відомо про обстріл Києва 28 серпня?
Нагадаємо, що в ніч проти 28 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ. На столицю летіли й дрони-камікадзе, і різні види ракет.
Більшість людей загинули внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі. Станом на 18:00 28 серпня відомо, що постраждали 63 мешканці міста, зокрема 11 дітей.
У Дарницькому районі загинули 25 людей, зокрема чотири дитини. Росія під час атаки вбила цілі родини.
Загалом унаслідок російської атаки постраждали Деснянський, Дарницький, Солом'янський, Шевченківський, Оболонський і Дніпровський.