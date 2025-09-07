В ночь на 7 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате циничного обстрела в столице есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Что происходило в Киеве после атаки?

Этой ночью враг применил 823 средства воздушного нападения для атаки на Украину: больше всего пострадала столица.

В результате удара в Киеве повреждена гражданская инфраструктура, в частности 4 жилые многоэтажки. Под ударом был Святошинский район. Сейчас там продолжается тушение пожара и разбор завалов, также произошел обвал части дома.

Именно в Святошинском районе столицы погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком. Вероятно, под руинами еще остаются люди.

Всего в столице сейчас работают около 400 спасателей ГСЧС, привлечено почти 100 единиц спецтехники и пожарные вертолеты.

В ГСЧС также показали кадры первых минут после атаки на Киев – спасатели сразу начали тушить пожары и эвакуировать людей.

Спасатели ликвидируют последствия атаки: смотрите видео

Какие области были под ударом?