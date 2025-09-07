Взрывы, огонь и спасение людей: в ГСЧС показали первые минуты после удара по Киеву
- В ночь на 7 сентября российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками, в результате вражеского обстрела есть погибшие и пострадавшие.
- В столице повреждена гражданская инфраструктура, спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки.
В ночь на 7 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате циничного обстрела в столице есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Что происходило в Киеве после атаки?
Этой ночью враг применил 823 средства воздушного нападения для атаки на Украину: больше всего пострадала столица.
В результате удара в Киеве повреждена гражданская инфраструктура, в частности 4 жилые многоэтажки. Под ударом был Святошинский район. Сейчас там продолжается тушение пожара и разбор завалов, также произошел обвал части дома.
Именно в Святошинском районе столицы погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком. Вероятно, под руинами еще остаются люди.
Всего в столице сейчас работают около 400 спасателей ГСЧС, привлечено почти 100 единиц спецтехники и пожарные вертолеты.
В ГСЧС также показали кадры первых минут после атаки на Киев – спасатели сразу начали тушить пожары и эвакуировать людей.
Спасатели ликвидируют последствия атаки: смотрите видео
Какие области были под ударом?
Кроме столицы, россияне осуществили массированную атаку на населенные пункты Киевской области. К сожалению, в результате вражеских действий есть информация о пострадавшей. Так, результате атаки в Броварах 18-летняя девушка получила ранение ноги.
Этой ночью вражеская армия нанесла массированный удар по Одессе и Одесскому району дронами-камикадзе. В результате удара там фиксируют повреждения объектов гражданской инфраструктуры и жилой застройки.
Под ударом оказалась также Днепропетровская область – дроны и ракеты летели на Кривой Рог. Известно, что в результате обстрела пострадал объект гражданской инфраструктуры.