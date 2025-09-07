В ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок цинічного обстрілу в столиці є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Що відбувалося в Києві після атаки?

Цієї ночі ворог застосував 823 засоби повітряного нападу для атаки на Україну: найбільше постраждала столиця.

Внаслідок удару в Києві пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема 4 житлові багатоповерхівки. Під ударом був Святошинський район. Наразі там триває гасіння пожежі та розбір завалів, також стався обвал частини будинку.

Саме у Святошинському районі столиці загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Ймовірно, під руїнами ще залишаються люди.

Загалом у столиці зараз працюють близько 400 рятувальників ДСНС, залучено майже 100 одиниць спецтехніки та пожежні гелікоптери.

У ДСНС також показали кадри перших хвилин після атаки на Київ – рятувальники одразу почали гасити пожежі та евакуйовувати людей.

Рятувальники ліквідують наслідки атаки: дивіться відео

Які області були під ударом?