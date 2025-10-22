Эпицентр удара пришелся на спальню: детали гибели женщины с детьми на Киевщине

Утром 22 октября в селе Погребы Киевской области российский "Шахед" попал в жилой дом. В результате удара погибла семья, которая пряталась от обстрелов столицы.

Об этом рассказала соседка семьи в эфире телемарафона и в комментарии "Радио Свободе" передает 24 Канал.

Что известно о погибшей семье?

Массированная российская атака на Киевскую область 22 октября унесла жизни почти всей семьи. По словам очевидцев, около семи утра "Шахед" попал в дом пожилых супругов в Броварском районе.

В этот момент у них гостили невестка с шестимесячным ребенком и 12-летней племянницей. Эпицентр взрыва пришелся на спальню, где отдыхала женщина с детьми. Все трое погибли.

Супруги пенсионеров, которые находились в другой части дома, выжили.

Это было прямое попадание "Шахеда". Это было очень быстро, взрыв был очень сильным. Это был не осколок. Семья пряталась здесь из Киева, чтобы не бегать в укрытие,

– рассказала соседка семьи.

На месте удара продолжаются спасательные работы, работают полиция и спасатели ГСЧС. Ранее сообщалось, что жертвами этого обстрела стали Антонина Зайченко, ее дочь Аделина и племянница Анастасия Негода.

Какие последствия атаки на Киев и область?