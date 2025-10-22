Епіцентр удару припав на спальню: деталі загибелі жінки з дітьми на Київщині

Уранці 22 жовтня в селі Погреби на Київщині російський "Шахед" влучив у житловий будинок. Унаслідок удару загинула родина, яка ховалася від обстрілів столиці.

Про це розповіла сусідка родини в етері телемарафону та в коментарі "Радіо Свободі" передає 24 Канал.

Дивіться також Знищений дах, розтрощені приміщення: кадри наслідків жахливого удару по дитсадку в Харкові

Що відомо про загиблу родину?

Масована російська атака на Київщину 22 жовтня забрала життя майже усієї родини. За словами очевидців, близько сьомої ранку "Шахед" поцілив у будинок літнього подружжя у Броварському районі.

У цей момент у них гостювали невістка з шестимісячною дитиною та 12-річною племінницею. Епіцентр вибуху припав на спальню, де відпочивала жінка з дітьми. Усі троє загинули.

Подружжя пенсіонерів, яке перебувало в іншій частині будинку, вижило.

Це було пряме влучання "Шахеда". Це було дуже швидко, вибух був дуже сильним. Це був не уламок. Родина ховалась тут з Києва, щоб не бігати в укриття,

– розповіла сусідка родини.

На місці удару тривають рятувальні роботи, працюють поліція та рятувальники ДСНС. Раніше повідомлялось, що жертвами цього обстрілу стали Антоніна Зайченко, її донька Аделіна та племінниця Анастасія Негода.

Які наслідки атаки на Київ та область?