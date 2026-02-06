Обломки сбитого дрона повредили подстанцию железной дороги под Львовом

Во Львовском районе обломки сбитого российского беспилотника повредили железнодорожную инфраструктуру. Инцидент произошел во время воздушной тревоги вблизи села Подборцы.

Движение поездов не останавливали, пострадавших нет. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Какие повреждения нанесли обломки вражеского дрона?

Беспилотник обезвредила мобильная огневая группа во время воздушной тревоги днем 5 февраля недалеко от Львова.

Его обломки уничтожили один провод высоковольтной линии сигнализации, централизации и блокировки, а также остекление окон в здании подстанции тяговой станции.

После падения дрона спасатели зафиксировали повреждения, однако перебоев в движении поездов и электроснабжении не было. Пострадавших также нет.

Позже возле тяговой подстанции обнаружили обломок беспилотника без боевой части – пожара не возникло.

Что известно об атаке на Львов 5 февраля?